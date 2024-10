La stazione Termini è spenta | treni in ritardo e cancellazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tabelloni spenti, annunci fatti solo con l'altoparlante. La, a Roma, oggi 2 ottobre si è improvvisamente "disconnessa". Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma le conseguenze sono pesanti per i viaggiatori in tutta Italia.talia sul suo sito informa che la circolazione