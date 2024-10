La stagione in cui i calciatori potrebbero dire basta

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per Aurélien Tchouaméni «bisogna davvero fare qualcosa con il calendario», «giocare 80 partite non è possibile: è troppo». Bernardo Silva aveva trovato la voce già alla fine della scorsa, dopo una semifinale di FA Cup contro il Chelsea appena tre giorni dopo aver giocato 120 minuti in Champions League. «Oggi è stato troppo», aveva detto, sfinito. Jurren Timber, per quanto il calendario è diventato fitto di partite, ha utilizzato il termine «pericoloso»; Jude Bellingham, «fisicamente e mentalmente esausto» dopo la finale degli Europei che ha chiuso la sua interminabile, ha detto che il calendario è «impazzito»; Alessandro Bastoni lo ha definito «folle»: «È come se le stagioni non finissero mai, si fa fatica a reggere dal punto di vista mentale». «Stiamo soffrendo insieme alle nostre famiglie», ha detto Dani Carvajal, tipo un impiego al fronte durato troppo a lungo.