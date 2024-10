La Lega propone una legge anti-bivacchi per gli adolescenti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - L'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni, o a 15 nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro; le deroghe sono consentite solo per lavoriri e durante le pause scolastiche. Una proposta didellaprevede di consentire agli- in età compresa tra i quattordici e sedici anni - lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali, nei settori turistico-balneare e del commercio. Previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale e mediante l'utilizzo del sistema dei 'buoni lavoro'.