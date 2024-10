La Kemipol dopo il devastante incendio | L' obiettivo è di ripartire nel più breve tempo possibile

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «Lunedì 30 settembre 2024, un gravesi è sviluppato nel nostro sito produttivo di Scerne di Pineto. Nonostante i nostri sforzi per contenere le fiamme e limitarne gli effetti, siamo stati costretti, in pochi minuti concitati, a evacuare l’azienda, in attesa dell’intervento immediato