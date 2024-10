La festa degli alpini a Monza | la cerimonia e le strade chiuse

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una giornata diper glidi. Domenica 6 ottobre il Gruppocentro celebra i 40 anni.Una giornata diper ricordare e ringraziare le penne nere, da sempre impegnate in prima linea in città (ma non solo) nei momenti di emergenza e di solidarietà .Il