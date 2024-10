La famosa di 31 anni trovata morta al porto | cosa le è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Social. Ladi 31alle è. Una modella brasiliana di 31è statain circostanze misteriose in undi Miami. Secondo il sito The Sun, come riportato anche da Il Messaggero, il 21 settembre 2024 a giovane aveva partecipato a una festa su uno yacht organizzata da un rapper, la cui identità non è stata rivelata. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti.