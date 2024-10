La disumanizzazione reciproca e il bipolarismo degli ignavi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’offensiva israeliana in Libano e l’attacco missilistico dell’Iran a Israele alimentano i timori di un’escalation incontrollabile, che il governo di Benjamin Netanyahu, nonostante tutte le pressioni americane in senso contrario, sembra fermamente deciso a provocare e sfruttare per i suoi scopi. Vale a dire liberare una volta per tutte il Medio Oriente dai nemici di Israele, come dicono i suoi sostenitori, o forse più semplicemente guadagnarsi la rielezione e restare così fuori dalla galera il più a lungo possibile, come dicono i suoi detrattori.