Kvaratskhelia è tornato e ora rinnova con il Napoli

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Due anni vissuti con diversi stati d'animo, due anni in cuiè entrato nel cuore dei tifosi grazie allo Scudetto vinto da protagonista, ma poi è finito nel tritacarne della stagione scorsa. La delusione per il decimo posto e per le sue prestazioni è stata tanta, in molti si