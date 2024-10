Kabir Bedi ' cooperiamo la guerra davvero non serve a nessuno'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Noi attori cerchiamo sempre ruoli interessanti ma questo per me è molto speciale perché è una storia di indiani e italiani ed è una storia perfetta per trasmettere il messaggio che la collaborazione e la cooperazione sono meglio del conflitto e che tutti abbiamo qualcosa da imparare dagli altri". A lanciare un messaggio di pace e fratellanza dal Prix Italia di Torino è, attore amato in tutto il mondo e idolatrato in Italia per il ruolo di Sandokan, che sarà a novembre protagonista in prima serata su Rai1 della fiction Questione di Stoffa con Pierpaolo Spollon, per la regia di Alessandro Angelini. "Specialmente in questo tempo - aggiunge- dove c'è lain Europa e in Medioriente e anche in altre parti del mondo, dobbiamo trovare il modo di risolvere questi conflitti perché lacrea solo sofferenza e dolore, fa morire le persone, distrugge la società.