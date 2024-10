Juventus Lipsia PORTA BENE a molti bianconeri | da Conceiçao a Yildiz fino alla Nazionale italiana

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)rievoca dolci ricordi agiocatori dellacon le proprie Nazionali: i precedenti Cambiaso ieri ha sottolineato come il gruppo dellae quello dellasiano completamente diversi, non tanto per i singoli componenti ma per l’obiettivo in comune e lo svolgimento della competizione. Con l’Italia però Cambiaso, seppur dpanchina così