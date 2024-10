Juventus infortunio di Bremer in Champions | bianconeri in ansia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lipsia esono in campo per la partita della 2ª giornata diLeague. Il tecnico Thiago Motta si è schierato con Koopmeiners, Yildiz e Nico alle spalle di Vlahovic. In difesa spazio a Savona, a centrocampo Fagioli. Nei primi minuti subito una brutta notizia: torsione al ginocchio pere il difensore è stato costretto al cambio. Al suo posto dentro Gatti. Attesa in casain vista dei prossimi appuntamenti. L'articolodiininCalcioWeb.