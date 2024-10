Juventus doppio infortunio in Champions League Saltano l’Inter? La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel corso della partita tra lae il Lipsia alla “Red Bull Arena”, i bianconeri hanno subito uncolpo con due infortunati. Per Thiago Motta si fermano sia Nico Gonzalez che Gleison Bremer. STOP – Brutto colpo per lamentre gioca incontro il Lipsia. Per Thiago Motta due tegole che rischiano di trascinare i bianconeri in una rischiosa frenata. A pochi minuti dopo l’inizio del match, stop per Bermer che ha poggiato male il piede sinistro durante uno scontro di gioco. Nella caduta il ginocchio ha fatto una torsione innaturale. Pochi minuti dopo, ecco che anche Nico Gonzalez si è fermato per uno stop muscolare. Entrambi i calciatori rischiano uno stop considerevole. Se la gara diè ormai il passato, larischia di non poter contare sui due giocatori anche in vista della Serie A.