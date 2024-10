Juve DRAMMA Bremer | INFORTUNIO al ginocchio costretto al cambio contro il Lipsia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le condizioni di Gleisone Nico Gonzalez dopo il doppiodurantentus di Champions League Brutte notizie per ladurante la sfida di Champions Leagueil. Gleisonè infatti statoad abbandonare il terreno di gioco per un problema al. Grande preoccupazione per il possibile interessamento ai