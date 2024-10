Israele | Risponderemo all’Iran Nuovo raid a Beirut morto il genero di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) «presto all’attacco missilistico dell’Iran». Queste le parole dell’esercito israeliano, il giorno dopo dopo il lancio di circa duecento missili da Teheran. Il tutto mentre continuano idell’Idf a, in Libano, dove ildell’ex leader di Hezbollah Hassanè stato ucciso (secondo quanto riferisce una ong locale). Il gabinetto di sicurezza israeliano ha dichiarato di essere d’accordo sul fatto che la risposta israelianaarriverà dopo il coordinamento con gli Stati Uniti. Channel 12 riferisce che la decisione, presa ieri sera, prevede cherisponda con la forza all’attacco missilistica, ma prima lavorerà per coordinarsi con Washington. Questo perché vuole cercare di colpire siti strategici iraniani. L’Italia all’Onu «L’Italia lancia un appello per un immediato cessate il fuoco in Libano.