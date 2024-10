Israele | Guterres è persona non grata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 13.42 Il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato che dichiarerà il segretario generale dell'Onu,, "non" nel Paese. "Chi non è in grado di condannare inequivocabilmente l'attacco criminale dell'Iran contronon è degno di mettere piede sul suolo israeliano.Questo è un segretario generale che odia, che dà sostegno a terroristi, stupratori e assassini.sarà ricordato come una macchia nella storia delle Nazioni Unite", ha dichiarato il ministro Katz.