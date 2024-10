Israele attacco terroristico a Giaffa | 7 morti a una fermata del tram

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sette persone sono state uccise e altre sedici sono rimaste ferite in un, in, martedì sera. Due uomini, uno con un fucile, l’altro con un coltello, hanno preso di mira le persone a unadele in una strada della città nei pressi di Tel Aviv. Un civile armato e un agente della polizia municipale sono intervenuti sparando ai due terroristi che sono. Sono stati identificati come Mehmed Khalaf Saher Rajab e Hassan Mohammed Hassan Tamimi, enbi palestinesi di Hebron, in Cisgiordania.