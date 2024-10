Iran | se Israele attaccanoi colpiremo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 7.00 L'colpirà"tutte le infrastrutture" dise attaccato in risposta ai suoi lanci missilistici di ieri: lo ha detto il capo di Stato maggiore dell'esercito di Teheran,il generale Mohammad Bagheri,parlando alla tv di Stato. "Se il regime sionista,che è impazzito, non è controllato dai suoi finanziatori americani ed europei e vuole continuare questi crimini o agire contro la nostra sovranità e integrità territoriale,l'operazione come quella di questa notte sarà ripetuta con più intensità". 200 i missili lanciati ieri, dicono i media.