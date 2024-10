Inchiesta sulle curve di Inter e Milan primi interrogatori | tutti gli ultrà rimangono in silenzio davanti al gip

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)assoluto dai capi curva di. Questa sembra essere la linea comune scelta oggi dagli ottoneglirogatori di garanzia condotti dal gip Domenico Santoro e dai pm Sara Ombra e Paolo Storari. È probabile che la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere sarà presa anche dagli altri 11 indagati, che saranno sentiti a partire dalla giornata di domani. Oggi pomeriggio è stato sentito Christian Rosiello, bodyguard di Fedez accusato di associazione per delinquere come il leader della Sud da Luca Lucci. Oltre a lui il gip harogato Islam Hagag, esponente della curva rossonera e amico del rapper, e altri duerossoneri, Fabiano Capuzzo e Alessandro Sticco. Domani, invece, sarannorogati il capoista Luca Lucci e quelloista Marco Ferdico, insieme agli altri finiti in carcere.