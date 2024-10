Incendio in un capannone in fiamme un bancale di rifiuti industriali

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)in unindustriale in fase di smantellamento a Gravellona Toce.É successo ieri, martedì 1° ottobre, in via Nuova. Ad andare in, per cause ancora da chiarire, unin legno caricato con materiale di scarto derivante dalla precedente attività di pulitura meralli