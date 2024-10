In un anno quattro dimissioni nelle Partecipate Gioveni chiede chiarezza | Così non è normale

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Se ci vogliono far passare peril fatto che in due importanti aziende pubbliche come Amam e Messina social city si dimettono a stretto giro bendirettori generali durando in carica, ognuno, pochi mesi, io non l’accetto ed intendo vederci chiaro”.A prendere posizione sulle