In 500 contro la violenza Una marcia con i ragazzi del liceo e del tecnico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oltre 500 persone hanno partecipato, lo scorso weekend, allapodistica "Tante gambe, un solo cuorela". Con la pettorina, anche tanti giovani delVico e dell’istituto Falcone-Righi di Corsico, famiglie e bambini, amministratori del territorio e la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi. "Ognuno di noi è chiamato - ha sottolineato il sindaco Marco Pozza - a educare attraverso il proprio comportamento chi ha intorno, affinché le donne di oggi e di domani non siano più in pericolo". L’iniziativa è stata organizzata, con il patrocinio del Comune, dal Circolo donne Sibilla Aleramo, dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario e dalla Casa delle donne maltrattate, a cui è stato destinato il ricavato delle quote di iscrizione. Verrà utilizzato per sostenere la ripresa degli studi di una giovane donna vittima di abusi.