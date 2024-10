Impresa Juve alla Red Bull Arena Lipsia piegato per 3-2

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Al termine di una partita folle e ricca di episodi, lantus batte 3-2 il, compiendo un'eroicaRed. La doppietta di Vlahovic e la perla nel finale di Conceicao regalano ai bianconeri la seconda vittoria nel girone di Champions: per i tedeschi va in gol due volte Sesko. Gli infortuni, l'espulsione di Di Gregorio e la vivacità offensiva delnon scoraggiano una, mai doma e sempre impavida. L'avvio di gara per i bianconeri si rivela alquanto traumatico: già dopo undici minuti, Motta è costretto ad operare due sostituzioni, a causa dei guai fisici prima di Bremer, poi di Nico Gonzalez. Nonostante un primo quarto d'ora psicologicamente traumatico, i ragazzi di Motta si fanno preferire al, sul piano della proposta di gioco.