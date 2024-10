Ilaria Clemente lascia temporaneamente il GF le motivazioni | l’ipotesi gravidanza e problemi familiari

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)hatola Casa del Grande Fratello per motivi personali. Sui social, in molti credono che la ragazza sia incinta e che sia uscita per un test di. Al momento nessuna conferma o smentita, ma nel frattempo sul suo profilo Instagram i primi aggiornamenti sulla sua salute.