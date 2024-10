Il Teatro San Carlo apre le porte agli studenti stranieri della Federico II

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Vengono dalla Cina, dalla Turchia, dalla Francia, sono la crème del dottorato allaII. Chi studia architettura, chi scienza dell’informatica, chi all’Accademia delle Belle Arti. Si chiamano, Gessica, Lu, Gli ottimi voti li hanno balzati in testa alle graduatorie per entrare in un