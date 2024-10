Il problema di Roma sono i fiori di Crazy Pizza non la monnezza o la camorra Briatore attacca dopo i sequestri di fiori finti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il dissing con Sorbillo, per, ora è cosa superata. La cosa di cui lo accusano le amministrazioni comunali di(Primo Municipio e Vigili Urbani)che addobbano gli esterni delle sue insegne. E che - come afferma lo stesso imprenditore -la caratteristica di tutti i. Sta di fatto che istati contestati e lo staff delle pizzerie ha dovuto rimuoverli. Ma Flavionon ci sta eviolentemente: «Ecco qual è oggi il verodi questo Comune", commenta con ironia e amarezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio(@flavio): "Il, non la" "La spazzatura ala si vede ovunque, imeno allora vuol dire che quella è segno di eleganza.