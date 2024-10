Il Ligorna non sfonda in casa della Sanremese

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pareggio a reti inviolate in Serie D al Comunale di Sanremo tra lae il. Biancazzurri di Mister Pastorino in superiorità numerica per circa 80 minuti, nei quali creano numerose occasioni da goal senza riuscire però a bucare la porta matuziana.La partita comincia nel segno