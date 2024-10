Il conservatorio rende omaggio a Eligio Gatti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) È dedicata a, ex vicesindaco e storico assessore alla Cultura, scomparso la scorsa estate, la terza edizione del Vittadini Chamber Music Festival, un’iniziativa nata dal desiderio di coinvolgere studenti di alta preparazione affiancati dai docenti offrendo loro la possibilità di esibirsi sul palcoscenico. "Questo festival non rappresenta solo un ricordo di, ma anche unalla sua visione: quella di un’istituzione capace di alimentare il talento, incoraggiare la creatività e promuovere la musica come linguaggio universale", ha detto Enzo Fiano, presidente delpavese. La novità di quest’anno sarà rappresentata dall’opportunità, riservata ai migliori gruppi già formati di nostri studenti, di esibirsi all’interno della rassegna concertistica "Aspettando il festival con musica al museo" da oggi a venerdì al museo diocesano di Pavia.