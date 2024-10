Il Cdm approva il decreto sui flussi dei migranti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, allegge che riforma le regole per idi lavoratori stranieri. L'ok è arrivato dopo la riunione di venerdì scorso in cui l'esame era slittato per "ulteriori approfondimenti".