I Pink Floyd vendono il catalogo musicale al costo di 400 milioni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo anni di false partenze ihanno venduto la loro musica registrata e i diritti sull'immagine a Sony Music per circa 400di dollari . Lo ha appreso il Financial Times, confermato da Variety. L’accordo, che non copre le parole delle canzoni, è stato concluso a dispetto dei pessimi rapporti tra Rogers Waters e David Gilmour. Ne beneficeranno anche il batterista Nick Mason e gli