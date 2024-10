Hot parade

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sale: Julian Assange. “Sono libero non perché il sistema funziona ma perché mi sono dichiarato colpevole di fare giornalismo”. Parola di Julian Assange. Che dopo gli scoop di Wikileaks, dopo l’odissea giudiziaria, la fuga per mezzo mondo, è sfilato davanti al Consiglio d’Europa. E lo ha fatto ancora un po’ arrabbiato per quello che gli HotL'Identità.