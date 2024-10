Hedi Slimane lascia Céline

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La moda corre, più veloce che mai, e non c’è tempo per distrarsi perché le notizie, come le poltrone, potrebbero liberarsi da un momento all’altro, proprio come nelle ultime ore. Arrivando finalmente a mettere a tacere voci e supposizioni, la conferma ufficiale:hato la direzione creativa di. Dopo sette lunghi anni di grandi traguardi e un trionfante riposizionamento del brand,dice addio alla maison francese. Le motivazioni sono ancora ignote, si vocifera di alcuni attriti con i piani alti ma nulla di confermato. Nel frattempo, chi lo vedeva come prossimo direttore creativo di Chanel sembra confermare le proprie teorie, ma senza fonti attendibili non ci resta che aspettare.