Guida TV Sky Cinema e NOW | Il Professor Cenerentolo Mercoledi 2 Ottobre 2024

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)

Mercoledì 2 sui canali per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera, su SkyUno HD alle 21:15, va in onda "Il", una commedia leggera diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Pieraccioni interpreta Umberto, un uomo che, a causa di un tentativo fallito di rapina, finisce in carcere.