Grande spavento a Cantù 24enne cade dalla moto | soccorsi in codice rosso 

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ieri sera 1 ottobre ain via Pasubio all'altezza del numero 4 intorno alle 22.30. IAreu (Agenzia regionale emergenza urgenza) si sono attivati inrosso per una brutta caduta in. Il mezzo era guidato da un ragazzo di 24 anni. Sul posto ambulanza e auto