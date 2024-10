Giulia Tramontano il fratello diventa papà e chiama la figlia come la sorella uccisa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Benvenuta piccola. Porti nel nome un legame d'amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te. Nei tuoi occhi vedremo riflessi i ricordi, nelle tue mani il futuro che abbracci. La vita è un dono, un filo che unisce, un nuovo capitolo scritto con il cuore". Con queste parole Chiaraha comunicato sui social, oggi 2 ottobre, la nascita delladelMario,ta propriola lorocon 37 coltellate nel maggio del 2023, mentre era incinta di 7 mesi del piccolo Thiago, dal compagno reo confesso Alessandro Impagnatiello. Per mesi l’ex barman, accusato di omicidio pluriaggravato, aveva provato ad avvelenarecon lo scopo di procurarle un aborto. Impagnatiello aveva parallelamente e segretamente una relazione con un’altra donna.