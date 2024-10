Giorgione ospite alla Fiera del Riso di Isola della Scala per una serata tra gusto e simpatia

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Martedì sera all'interno del Ristorante Taste of Earth56esimadel, è statoGiorgio Barchiesi, meglio conosciuto come "", l'oste più famosotelevisione italiana. L'evento andato sold out in pochi giorni, ha richiamato l'attenzione di centinaia di curiosi