Giancarlo Magalli multato 700 euro per diffamazione ad Adriana Volpe

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il giudice della settima sezione penale del tribunale penale di Roma, Lucia Guaraldi, ha condannato il conduttore tva 700di multa con pena sospesa e al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento danni per 5milae 1.600per le spese legali. L’accusa è diaggravata nei confronti della ex collega a ‘I fatti vostri’,, e deriva da un post pubblicato dal conduttore su Facebook. “Si tratta di un pettegolezzo che ha una diffusione capillare vastissima, visto che è avvenuta su un social, e ha cavalcato l’onda del pregiudizio. Purtroppo è passato il messaggio cheha lavorato in Rai non perché è una conduttrice capace e preparata, ma perché abbia fatto favori sessuali“, ha spiegato in aula l’avvocato di