Gastroenterologia Al San Donato 15mila prestazioni ambulatoriali in un anno

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una giornata di confronto tra il personale medico e infermieristico delladi Arezzo per tracciare un bilancio delle attività e delineare progetti futuri. I dati relativi al 2023 raccontano di un’attività in crescita, conche hsuperato le 15.000 unità in ambito