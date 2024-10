G7 | Soluzione diplomatica è possibile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 17.09 "A seguito dell'aggravarsi della crisi in MO,il presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, ha convocato d'urgenza e presieduto una conferenza telefonica dei leader del G7. Nel corso della conversazione è stata reiterata la ferma condanna all'attacco iraniano a Israele".Lo riferisce una nota di P.Chigi. "Nell'esprimere forte preoccupazione per l'escalation delle ultime ore, è stato ribadito che un conflitto su scala regionale non è nell'interesse di nessuno e che unarisulta ancora".