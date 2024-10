Furti in chiesa a Tricase | arrestato 38enne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I carabinieri della compagnia di(Lecce) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal gip presso il Tribunale di Lecce, nei confronti di un, originario di Gagliano del Capo (Lecce), per una serie diavvenuti in danno di luoghi di culto del basso Salento. Per l'indagato sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. Indispensabile per l'individuazione delè stato l'esame delle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nelle zone. Otto i, consumati tutti nel periodo compreso tra novembre 2023 e marzo 2024, in altrettante chiese a Castrignano del Capo, Miggiano, Salve, Tiggiano e. L'indagato sarebbe riuscito a portare via complessivamente un migliaio di euro dagli offertori e dai candelieri votivi.