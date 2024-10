' Funerale' alla coppia gay processo da rifare | la Corte d' Appello annulla le condanne per diffamazione

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Strascico processuale ind'a Bologna per la vicenda che risale al 5 febbraio 2017 quando per le vie di Cesena alcuni esponenti del movimento di estrema destra Forza Nuova, inscenarono per le vie del centro un finto "d'italia". Uno funebre fatto in concomitanza di