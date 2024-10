Formia Sosta arrivano gli stalli rosa con i permessi rosa sul territorio comunale

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)– Le donne in gravidanza o le mamme di bambini di età non superiore a due anni avranno la possibilità di parcheggiare in appositi. L’amministrazionediguidata dal sindaco Gianluca Taddeo ha deciso di destinare a loro spazi specifici già predisposti sul, attraverso la regolamentazione ed il rilascio L'articologli “” con i “” sulTemporeale Quotidiano.