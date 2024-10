Firenze cadavere in Arno recuperato dai vigili del fuoco Si tratta di una donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Il corpo di unache galleggiava in acqua è statointorno alle 12,20 di oggi a. Ideldel comando centrale sono intervenuti con la squadra di terra, il gommone e il nucleo sommozzatori. Una volta a terra, il medico legale ha constatato il decesso della. Al momento non si conoscono le generalità. Sul posto c’è anche la polizia che adesso indaga sulle cause del decesso.