Fipili incidente fra Lastra a Signa e Ginestra | Tir finito di traverso Traffico bloccato a lungo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)stradale sulla, fra gli svincoli diFiorentina, poco dopo l'alba (le 6,30) di stamani, 2 ottobre 2024. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, èdibloccando completamente ilin direzione Pisa-Livorno L'articolofra: Tirdiproviene da Firenze Post.