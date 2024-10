Fiorentina-The New Saints | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo il sesto pareggio stagionale in otto partite tra campionato e preliminari europei, la, reduce dal brutto 0-0 del Castellani con l'Empoli, va in cerca di riscatto in Conference League, competizione che l'ha vista arrivare in finale nelle ultime due edizioni del torneo.I viola