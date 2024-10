Finale Louis Vuitton Luna Rossa commette un errore e perde | Ineos vola sul 5-4

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uncondiziona la nona regata della serie delladiCup, unche costa caro ache va nuovamente in svantaggio subendo il punto del 5-4 dagli inglesi che ancora una volta si dimostrano impeccabili grazie ad un Ben Ainslie che sin dalla partenza mette grande pressione alla barca italiana. Al via èBritannia a uscire meglio dal cancello scegliendo il lato sinistro. Le due barche vanno alla spedizione, una soluzione che porteranno avanti per quasi tutta la regata al contrario di quanto fatto negli ultimi giorni quando spesso i due equipaggi avevano ingaggiato una lotta serrata e ravvicinata. I distacchi per i primi lati sono davvero minimi, con le due barche che rimangono a 100-150 metri di distanza. I britannici conducono tutto il match race, con qualche sbavatura in manovra che tuttavia non condiziona mai la navigazione.