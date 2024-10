Finale Louis Vuitton Cup Ineos Britannia si porta a un punto dalla vittoria | 6-4 su Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)fa la voce ge passa in vantaggio 6-4 nelladiCup. Nelle acque di Barcellona è l’equipaggio inglese a firmare il primo uno-due nel quarto giorno di regate. Si rompe così, per la prima volta, il pareggio che finora era stato perfetto. Adessonon può più permettersi di sbagliare: ai britannici basta una solanelle prossime regate per guadagnarsi l’accesso alla finalissima contro Emirates Team New Zealand. La seconda regata Anche questa voltaparte con uno slancio migliore dallo start.decide di seguirli ma la strategia non paga. I metri di vantaggio persalgono spaventosamente oltre i 100 in poco tempo. I britannici entrano in modalità gestione, gli italiani non riescono a ridurre in maniera consistente il ritardo.