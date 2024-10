Esplosione in villetta nel vicentino in azione 30 Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VICENZA (ITALPRESS) – E’ stato trovato daidelil corpo dell’uomo disperso a Gallio, in provincia di Vicenza, sotto le macerie della casa crollata a causa di un’provocata da una fuga di gas. Si tratta un medico in pensione. L’uomo abitava nellaassieme alla moglie e due figli. La donna si trovava fuori casa, mentre uno dei due figli è stato leggermente ferito ma è stato estratto dalla casa. Trentadelda ieri pomeriggio hanno operato sul posto, per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. vbo/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo