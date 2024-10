Enrico Letta torna a insegnare | si dimette dal Parlamento e va a Madrid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’ex segretario del Pdin cattedra e lascia (di nuovo) il. L’annuncio è arrivato il primo ottobre: il 20 novembre sarà nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Universita IE (Istitudo de Impresa) di. Per questo la scelta di lasciare Montecitorio, proprio come fece nel 2015: dopo il tradimento di Matteo Renzi, uscì di scena andando aa Scienceso Po, Parigi. Salvo poire per guidare il partito come segretario. Ora la decisione dire all’insegnamento, lasciando a metà l’incarico di legislatura. “Come avevo annunciato all’indomani delle elezioni, torno al mio lavoro universitario”, ha scritto l’ex premier su X dando la notizia. “Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico, a partire dall’Istituto Delors.