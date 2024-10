Enrico Letta arriva la nuova nomina

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è statoto decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Università IE (Istituto de Empresa) di Madrid. Letta, che manterrà l’incarico di Presidente dell’Istituto Jacques Delors di Parigi, entrerà in carica il 20 novembre. Lo diffonde in una nota della stessa università spagnola diramata in giornata. Aggiornamento ore 10.05 Letta – occupato dal 2023 nella redazione e nella presentazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell’Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio UE – rassegnerà, quando assumerà il nuovo incarico, le dimissioni dal Parlamento italiano. Aggiornamento ore 13.41 “Come avevo annunciato all’indomani delle elezioni torno al mio lavoro universitario”, scrive l’ex premier sui social.