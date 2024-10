Emiliano Con lo screening risparmio e si risolvono problemi salute

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “Siamo consapevoli che il piano operativo che ricevemmo nove anni fa ci impedisce di fare prevenzione dei tumori al colon, anche oltre i parametri previsti dai livelli essenziali di assistenza, come invece una legge regionale aveva deciso di fare. Noi faremo una battaglia su questo punto, un po’ come l’abbiamo fatta per i vaccini contro la bronchiolite. Non esiste al mondo che i cittadini pugliesi, solo perché 11 anni fa chi governava la regione aveva sfondato il patto di stabilità ed era entrato in piano di rientro, non debbano avere le stesse cure e le stesse attenzioni che si hanno in altre regioni.